Michoacán: Otra noche de terror en el Apatzingán de Fanny Arreola; reportan fuertes balaceras entre grupos criminales rivales 

Michoacán: Otra noche de terror en el Apatzingán de Fanny Arreola; reportan fuertes balaceras entre grupos criminales rivales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 23:56:48
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*Habitantes de San Fernando, Las Cahuingas y El Manzo reportaron una intensa balacera en los cerros de la región; el estruendo de armas de grueso calibre obligó a vecinos a refugiarse en sus viviendas.

Apatzingán, Mich., a 12 de noviembre de 2026.– Una nueva noche de violencia se vivió en la zona rural de Apatzingán, donde integrantes de grupos criminales rivales protagonizaron un enfrentamiento armado que desató momentos de tensión y temor entre habitantes de varias comunidades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas de este jueves, en las inmediaciones de San Fernando, Las Cahuingas y El Manzo, donde pobladores reportaron una prolongada serie de detonaciones de armas de fuego, aparentemente de grueso calibre, provenientes de los cerros que rodean estas localidades.

De acuerdo con versiones difundidas por habitantes y reportes locales, el intercambio de disparos habría involucrado a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y remanentes de Los Caballeros Templarios, organizaciones criminales que se disputan el control de territorios en la región de Tierra Caliente.

El estruendo de las ráfagas generó alarma entre las familias de la zona. Ante el temor de quedar en medio del fuego cruzado, algunos vecinos optaron por encerrarse en sus domicilios y mantenerse alejados de puertas y ventanas mientras se escuchaban las detonaciones.

Hasta el momento se desconoce el saldo de muertos o heridos a raíz de las balaceras.

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