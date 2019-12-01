Pátzcuaro enciende los fogones, inició la Celebración Nacional de Cocineras Tradicionales

Pátzcuaro, Michoacán, 14 de febrero de 2026.- Comenzó la Celebración Nacional de Cocineras y Cocineros Tradicionales de México 2026, un evento realizado en el Pueblo Mágico de Pátzcuaro, que reúne a más de 80 herederas y herederos de los sabores y saberes de la gastronomía hasta el 15 de febrero.

Este fin de semana donde se celebra el Día del Amor y la Amistad, qué mejor que viajar a este hermoso lugar para visitar la Plaza Vasco de Quiroga donde los fogones están encendidos y consentir el paladar de esa persona especial, destacó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Durante el evento inaugural, al que acudieron organizadores, autoridades del municipio, y Lucero García Medina, subsecretaria de Desarrollo Turístico de la Sectur, en representación del titular, se destacó la importancia de este tipo de encuentros donde se comparte la riqueza de la cocina tradicional, y que reúne 17 estados para compartir sus platillos típicos.

Entre los estados representados por sus cocineras y cocineros se encuentran: Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Sonora, Oaxaca y Tabasco.

Dentro de la variedad de platillos típicos que se pueden degustar se encuentran: morisqueta con frijoles, rana en chile verde con vinagreras, uliche rojo con pejelagarto, nopales con insectos, hongos silvestres en mole rojo, chicharrón en salsa de xoconostle, tamales de huazontle, tlacoyos de frijol, escamoles, chinicuiles, huitlacoche y tostadas de arriero, por mencionar tan solo algunos.

La Sectur invita a la población a redescubrir Pátzcuaro y sumarse a la iniciativa “Michoacan@s x Michoacán”. Recorrer nuestro estado es la mejor forma de activar la economía local, y no hay mejor pretexto para hacerlo que disfrutar la cocina tradicional desde el corazón de este Pueblo Mágico.