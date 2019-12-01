Ejecutan a mujer en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 16:15:00

Morelia, Michoacán, a 14 de febrerode 2026.- El cuerpo de una mujer que fue asesinada a balazos, se localizó en la colonia Satélite de esta ciudad capital del estado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en él defendió asentamiento, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Morelia, quieres tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.