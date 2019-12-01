Ejecutan a mujer en Morelia, Michoacán

Ejecutan a mujer en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 16:15:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 14 de febrerode 2026.- El cuerpo de una mujer que fue asesinada a balazos, se localizó en la colonia Satélite de esta ciudad capital del estado.

 

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en él defendió asentamiento, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

 

Al sitio acudirían elementos de la Policía Morelia, quieres tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

 

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ejecutan a mujer en Morelia, Michoacán
Aseguran 130 kilos de tiburón obtenidos de manera ilegal en las Islas Marías
Presunto responsable de homicidio cometido en Apatzingán, Michoacán es vinculado a proceso 
Aprehenden a presunto responsable de violación agravada y abuso sexual agravado en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
"El amor vence al odio", Sheinbaum envía mensaje por Día de San Valentín
Gobierno de Michoacán investiga incremento de predial en Uruapan; Segob no ha recibido copia del estudio catastral
Revisión masiva a policías de Uruapan tras relevo de mando: Segob
Al menos tres muertos y cinco heridos tras ataque a balazos en bar de zona exclusiva de Puebla
Comentarios