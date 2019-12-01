Aprehenden a presunto responsable de violación agravada y abuso sexual agravado en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 13:45:04
Uruapan, Michoacán, a 14 de febrero 2026.- Pedro “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión de los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado, cometidos contra su hija de 16 años de edad, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 26 de octubre, la víctima se encontraba en su habitación, sitio donde fue atacada sexualmente. 

Derivado de las investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público se estableció la posible participación del imputado en los hechos, por lo que fue solicitada la respectiva orden de aprehensión, misma que fue otorgada por un Juez de Control y posteriormente ejecutada por el personal de la institución.

El detenido será presentado ante el Juez de Control para que le sea resuelta su situación jurídica.

Noventa Grados
