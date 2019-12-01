Revisión masiva a policías de Uruapan tras relevo de mando: Segob

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 13:39:11

Morelia, Michoacán, a 14 de febrero de 2026.— Con el relevo del secretario de Seguridad Pública de Uruapan, también se prevé la revisión de la totalidad de agentes que integran la policía local, señaló Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán.

El funcionario estatal comentó que con la llegada del coronel Omar Guadarrama Brito, se garantiza una coordinación con las distintas corporaciones de seguridad pública que se encuentran asentadas en Uruapan.

"Celebramos este relevo, y era un tema que ya desde el Gobierno del Estado lo habíamos comentado con el municipio. Agradecer el apoyo a la Federación porque mandan a un militar en activo, y eso era muy importante. Esperemos entonces que la Policía Municipal de Uruapan empiece a colaborar con las fuerzas armadas para dar resultados", apuntó Zepeda Villaseñor.

Este viernes, en Uruapan, se desarrolló la primera mesa de seguridad en la que participó el coronel Omar Guadarrama Brito, y autoridades de la Guardia Nacional y Civil.

El nuevo mando policial, quien es propuesta de la Federación, arriba tres meses y medio después del asesinato del exedil Carlos Manzo.