Al menos tres muertos y cinco heridos tras ataque a balazos en bar de zona exclusiva de Puebla

Al menos tres muertos y cinco heridos tras ataque a balazos en bar de zona exclusiva de Puebla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 09:23:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Puebla, Puebla, a 14 de febrero 2026.- Al menos tres personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas luego de un ataque armado en el bar El Despacho, ubicado en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 2:00 de la madrugada un grupo de sicarios arribó al establecimiento que se encuentra en la zona de Angelópolis, la de mayor movimiento económico, turístico y social de la capital poblana.

En un momento determinado, los atacantes abrieron fuego contra los comensales y el personal del negocio.

Por lo anterior, se desplegó una movilización de elementos de seguridad y paramédicos, quienes trasladaron al hospital a las cinco personas heridas.

Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, un comando incendió el centro nocturno conocido como “La Coss”, también ubicado en la ciudad de Puebla, lo que dejó como saldo siete víctimas mortales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En accidente vehicular en Uruapan, Michoacán, muere motociclista 
En Uruapan, Michoacán aprehende la Guardia Civil a presunta “tiradora” de sustancias ilícitas
Con 25 nuevos operadores, Fortalecen la capacidad de respuesta del 911 en las 11 subdirecciones regionales del estado
Tras cateo en Nahuatzen, Michoacán, detienen a tres y aseguran varias dosis de estupefacientes
Más información de la categoria
Al menos tres muertos y cinco heridos tras ataque a balazos en bar de zona exclusiva de Puebla
Exsecretario de seguridad de Michoacán y exfuncionario de finanzas, prófugos en Argentina y EEUU por trama de Silvano Aureoles: Busca FGR su extradición
Las invisibles: 166 mujeres asesinadas en 2025 en Michoacán; Zamora y Morelia, sus principales tumbas
Enfrentamiento armado en Contepec, Michoacán: Dos civiles abatidos, tres policías heridos de gravedad y una patrulla incendiada
Comentarios