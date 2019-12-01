Al menos tres muertos y cinco heridos tras ataque a balazos en bar de zona exclusiva de Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 09:23:03

Puebla, Puebla, a 14 de febrero 2026.- Al menos tres personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas luego de un ataque armado en el bar El Despacho, ubicado en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 2:00 de la madrugada un grupo de sicarios arribó al establecimiento que se encuentra en la zona de Angelópolis, la de mayor movimiento económico, turístico y social de la capital poblana.

En un momento determinado, los atacantes abrieron fuego contra los comensales y el personal del negocio.

Por lo anterior, se desplegó una movilización de elementos de seguridad y paramédicos, quienes trasladaron al hospital a las cinco personas heridas.

Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, un comando incendió el centro nocturno conocido como “La Coss”, también ubicado en la ciudad de Puebla, lo que dejó como saldo siete víctimas mortales.