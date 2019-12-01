"El amor vence al odio", Sheinbaum envía mensaje por Día de San Valentín

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 14:51:12

San Pablo del Monte, Tlaxcala, a 14 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje con motivo del Día del Amor y la Amistad, que se celebra cada 14 de febrero.

A través de sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que el amor “vence al odio, al miedo y hasta las calumnias”.

“Feliz día del amor y la amistad a todas y todos. El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias”, escribió la mandataria mexicana.

Posteriormente, encabezó un evento en San Pablo del Monte, Tlaxcala, por la ‘Ampliación de Bachillerato Nacional’, en donde reiteró su felicitación por San Valentín a los asistentes e indicó que en esta ocasión la acompañó su esposo, Jesús María Tarriba, para estar juntos este día.

“Hoy es el día del Amor y la Amistad, muchas felicidades. Ahora me acompañó mi esposo para pasarlo juntos. Hay que pasar juntos el día del amor y la amistad”, puntualizó la gobernante.