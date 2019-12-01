"El amor vence al odio", Sheinbaum envía mensaje por Día de San Valentín

"El amor vence al odio", Sheinbaum envía mensaje por Día de San Valentín
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 14:51:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Pablo del Monte, Tlaxcala, a 14 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje con motivo del Día del Amor y la Amistad, que se celebra cada 14 de febrero.

A través de sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que el amor “vence al odio, al miedo y hasta las calumnias”.

“Feliz día del amor y la amistad a todas y todos. El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias”, escribió la mandataria mexicana.

Posteriormente, encabezó un evento en San Pablo del Monte, Tlaxcala,  por la ‘Ampliación de Bachillerato Nacional’, en donde reiteró su felicitación por San Valentín a los asistentes e indicó que en esta ocasión la acompañó su esposo, Jesús María Tarriba, para estar juntos este día.

“Hoy es el día del Amor y la Amistad, muchas felicidades. Ahora me acompañó mi esposo para pasarlo juntos. Hay que pasar juntos el día del amor y la amistad”, puntualizó la gobernante.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ejecutan a mujer en Morelia, Michoacán
Aseguran 130 kilos de tiburón obtenidos de manera ilegal en las Islas Marías
Presunto responsable de homicidio cometido en Apatzingán, Michoacán es vinculado a proceso 
Aprehenden a presunto responsable de violación agravada y abuso sexual agravado en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
"El amor vence al odio", Sheinbaum envía mensaje por Día de San Valentín
Gobierno de Michoacán investiga incremento de predial en Uruapan; Segob no ha recibido copia del estudio catastral
Revisión masiva a policías de Uruapan tras relevo de mando: Segob
Al menos tres muertos y cinco heridos tras ataque a balazos en bar de zona exclusiva de Puebla
Comentarios