Presunto responsable de homicidio cometido en Apatzingán, Michoacán es vinculado a proceso 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 13:49:23
Apatzingán, Michoacán, a 14 de febrero 2026.- un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Jairo “N”, quien se señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un hombre, en la colonia Buenos Aires de esta ciudad.

Sobre el particular se informó que con base en los actos de investigación, el 29 de septiembre de 2019, el detenido en compañía de otro hombre privó de la libertad a Juan José “N”, para trasladarlo a la calle Ezequiel Montes de la colonia Buenos Aires, donde lo obligaron a bajar de la unidad para después accionar armas de fuego en su contra, provocándole la muerte. Tras el atentado, el investigado y su acompañante se dieron a la fuga. 

La Fiscalía Regional de Apatzingán reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación del investigado, por lo que solicitó orden de aprehensión que fue obsequiada por un Juez de Control y cumplimentada por los agentes de la Policía de Investigación (PDI).

En audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso, le impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

