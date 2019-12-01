Gobierno de Michoacán investiga incremento de predial en Uruapan; Segob no ha recibido copia del estudio catastral

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 14:38:32

Morelia, Michoacán, a 14 de febrero de 2026. — Raúl Zepeda Villaseñor, Secretario de Gobierno de Michoacán, informó que la administración estatal está investigando la situación generada por el alza en el impuesto predial en Uruapan.

Señaló que, hasta el momento, la administración estatal no ha recibido copia ni del estudio técnico de actualización catastral ni de las actas de cabildo donde supuestamente se autorizó dicho incremento.

El Secretario detalló la necesidad de revisar los fundamentos de la medida.

"Ellos argumentan que efectivamente tienen un estudio de actualización catastral, habría que revisarlo. Yo espero reunirme esta semana con el secretario del ayuntamiento, con quien hemos estado en comunicación, para revisar el sustento a estos elevados costos que le están poniendo al predial de Uruapan", detalló el segundo al mando de la administración estatal.

Apuntó que, además de la intervención estatal, ya existen denuncias formales presentadas por los ciudadanos afectados.

Ante el incremento del predial, ciudadanos de Uruapan manifestaron su inconformidad, asegurando que no existen argumentos.

"No estoy de acuerdo y no anunciaron con tiempo que se aumentaría, llegamos y a la brava... ¡estamos hasta la madre de impuestos!"*, expresó uno de los afectados.