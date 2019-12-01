Aseguran 130 kilos de tiburón obtenidos de manera ilegal en las Islas Marías

Aseguran 130 kilos de tiburón obtenidos de manera ilegal en las Islas Marías
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 14:35:10
Islas Marías, a 14 de febrero 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguró 130 kilogramos de tiburón y una embarcación menor que realizaba pesca ilegal dentro del Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera Islas Marías.

Según información oficial, la operación se dio en coordinación con elementos de Inspección y Vigilancia Pesquera y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Además, se dio a conocer que la intervención ocurrió tras detectar un barco pequeño en una zona restringida del polígono protegido.

Al inspeccionar el navío los uniformados localizaron aproximadamente 130 kilogramos de tiburón, así como una cimbra de 12 kilómetros de longitud equipada con 170 anzuelos de acero inoxidable.

El producto y la embarcación fueron asegurados de manera precautoria y se levantaron las actas correspondientes para dar vista a las autoridades competentes.

Noventa Grados
