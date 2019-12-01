Parácuaro recuerda a Juan Gabriel con un altar en esta Noche de Muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 12:14:57

Parácuaro, Michoacán, 31 de octubre de 2026.- La Noche de Muertos también se vive en Parácuaro, tierra natal de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, donde el cariño y la admiración se hacen presentes durante esta emblemática celebración, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

En esta fecha, el municipio recuerda a uno de sus hijos más queridos, cuyo legado musical ha trascendido generaciones y fronteras. Como parte de esta conmemoración, se iluminaron las letras monumentales que representan la identidad, riqueza natural y el talento artístico de esta tierra.

Asimismo, la plaza principal, donde se encuentra la estatua de Juan Gabriel, luce un altar dedicado a su memoria, un espacio para recordar al artista que llevó el nombre de Parácuaro y de Michoacán a escenarios de México y el mundo.

De esta manera, la Noche de Muertos también encuentra en Parácuaro una expresión de identidad, tradición y orgullo, donde la memoria de quienes dejaron huella permanece viva a través de la música y el cariño de su gente.

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