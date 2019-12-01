Ultiman a pasajera de taxi por aplicación, en Celaya, Guanajuato

Ultiman a pasajera de taxi por aplicación, en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 13:14:11
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Celaya, Guanajuato, a 31 de octubre 2026.- Más de 10 detonaciones se escucharon sobre el bulevar Adolfo López Mateos, lugar donde perdió la vida de una pasajera de Uber, en Celaya, Guanajuato. 

Fue minutos después de las 11:30 de la mañana del sábado cuando elementos policíacos se desplazaron al sitio perteneciente a la zona centro de la ciudad. 

En el lugar localizaron un auto Chevrolet Onix  en color blanco semi estacionado y al interior a una mujer de identidad desconocida, quien a ser valorada por paramédicos ya no contaba con signos vitales. 

Se presume que la persiguieron y en el transcurso se escucharon dos detonaciones, momentos después, el trabajador de la plataforma se intentó estacionar y en el sitio le dispararon múltiples ocasiones hasta quitarle la vida. 

Sin embargo, la versión oficial de la mecánica de los hechos será confirmada por agentes de investigación criminal y peritos que trabajaron en la escena que fue delimitada con cinta amarilla y resguardada por elementos policiacos en coordinación para esclarecer los hechos .

Finalmente el cuerpo fue llevado al SEMEFO donde le realizarán la necropsia de ley.

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