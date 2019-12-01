ASF denuncia desvío de 7 mil 200 mdp de gobierno de Samuel García en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 11:48:33

Ciudad de México, a 31 de octubre 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobierno de Nuevo León, por el presunto desvió de 7 mil 200 millones de pesos desde la administración estatal a empresas varias, un despacho jurídico y a una firma relacionada con el gobernador Samuel García Sepúlveda y su padre Samuel Orlando García Mascorro.

El organismo autónomo dio a conocer en su informe de cuenta pública 2025, el organigrama de la supuesta triangulación de recursos estatales, con la que el mandatario compró una propiedad de 100 millones de pesos.

La denuncia se interpuso el pasado 16 de octubre, según lo señalado por la propia auditoría.

En la investigación se indica que el gobierno de García Sepúlveda realizó cuatro transferencias de fondos, de los cuales 928.13 millones fueron triangulados al despacho jurídico relacionado con el gobernador y su padre.

La ASF desglosó que de los 7 mil 200 millones, el gobierno del estado transfirió 5 mil 851 millones a una constructora, que a su vez trasladó 5 mil 154.6 millones a otra empresa, que entregó 385.3 millones al despacho de los García.

Mientras tanto, otros 964 millones se pagaron de la administración local a una comercializadora, de los cuales 237 se pagaron a una empresa de alimentos, que envió 202.9 millones al despacho. El resto del dinero se pagó a tres particulares.

Igualmente, 243 millones más fueron pagados por el gobierno a una empresa de servicios, que a su vez pagó 65.5 millones a una consultoría, que se quedó con 2.6 millones y entregó el resto al despacho.

Por último, 154.2 millones fueron transferidos a otra empresa, que cubrió pagos a otra de equipamiento por 144.4 millones, y de estos 77.03 se cubrieron al despacho jurídico.

De igual forma, en el documento se incluye una investigación por un esquema de triangulación de fondos en el gobierno del ex gobernador Rubén Rocha Moya, a partir de un contrato de obra que se adjudicó a una empresa constituida por sus dos hijos.