Con altares de Día de Muertos, honra Bedolla memoria de elementos caídos de la Guardia Civil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 12:29:51

Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2026.- En el marco de las festividades de Día de Muertos, una tradición de profundo arraigo e identidad para Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla rindió un emotivo homenaje a los elementos de la Guardia Civil que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

El mandatario estatal encabezó el encendido y colocación de ofrendas florales y recorrió los altares monumentales realizados en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dedicados a recordar la memoria, valentía y entrega de los uniformados.

Durante el evento, Ramírez Bedolla destacó el valor simbólico y el respeto depositado en cada uno de los detalles de los altares.

"Esta espectacular muestra de afecto a los que se fueron, a los que en servicio de su deber de alguna u otra manera perdieron la vida. Y bueno, todos estos elementos que vemos, las flores, las velas para recordar a nuestros compañeros, compañeras caídas, es honrarlos", refirió el gobernador.

Asimismo, reconoció la dedicación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública para el montaje de los altares, subrayando que la espectacularidad de las ofrendas refleja el cariño y la memoria viva de quienes formaron parte de la corporación.

El mandatario enfatizó que los altares honran, por lo espectacular de su montaje, a quienes en vida fueron integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Civil.