Lluvias inundan Los Cabos; vehículos terminan arrastrados hasta el mar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 23:00:25

Cabo San Lucas, Baja California Sur, a 30 de octubre de 2026.- Las intensas precipitaciones registradas este viernes en Baja California Sur provocaron severas afectaciones en el municipio de Los Cabos, donde las corrientes de agua desbordaron arroyos, inundaron vialidades y arrastraron varios vehículos hasta la zona de playa.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el arroyo Costa Azul, en San José del Cabo, donde la fuerza de la corriente desplazó automóviles hacia el mar. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo las unidades fueron arrastradas por el agua hasta quedar sobre la arena, donde incluso fueron alcanzadas por el oleaje.

Las lluvias también ocasionaron complicaciones en Cabo San Lucas y otras localidades del municipio. Entre los incidentes reportados se encuentra el rescate de una mujer que fue arrastrada por la corriente de un arroyo.

Ante el incremento de los niveles de agua, Protección Civil implementó el operativo Cruce Seguro para vigilar los principales cauces y evitar que peatones y automovilistas intenten atravesarlos. Asimismo, las autoridades determinaron suspender las clases y recomendaron evitar desplazamientos innecesarios.

Asimismo, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio y desplegó a 100 elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias, vehículos y una ambulancia para apoyar a la población afectada, vigilar cruces peligrosos y auxiliar a conductores cuyos automóviles quedaron varados.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas, atender las indicaciones de Protección Civil y no intentar cruzar arroyos o vialidades inundadas, debido a que las corrientes pueden aumentar repentinamente.