Claudia Sheinbaum propone trasladar los restos de Cuauhtémoc Cárdenas a la Rotonda de las Personas Ilustres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 19:50:47

Ciudad de México, 30 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum asistió al homenaje de cuerpo presente de Cuauhtémoc Cárdenas, realizado este viernes en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

Durante su intervención, mencionó que propuso a la Secretaría de Gobernación trasladar los restos de Cárdenas a la Rotonda de las Personas Ilustres, como reconocimiento a su trayectoria política y a su papel en la historia democrática de México.

“Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es un hombre valiente, está en la historia de México”, expresó la mandataria.

El mensaje fue pronunciado frente a familiares del ingeniero Cárdenas y asistentes al homenaje. Sin embargo, el posible traslado de sus restos estará sujeto a la evaluación de un comité del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, así como a la autorización de la familia.

La Rotonda de las Personas Ilustres es un espacio honorífico donde descansan los restos de mexicanas y mexicanos que han realizado aportaciones importantes al país en ámbitos como la política, el ejército, la ciencia, la cultura y las artes.

Este lugar se encuentra dentro del Panteón Civil de Dolores, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, y fue creado por decreto del entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada.