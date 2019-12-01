De la austeridad a Disneyland: Funcionario del Bienestar que pregona "primero los campesinos", difunde postales de vacaciones de lujo en Europa; es de los principales promotores de Morón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 19:32:41

*Ibrahim Andrés Bautista difundió fotografías en destinos europeos después de refrendar su adhesión a la 4T. El contraste pone bajo escrutinio la austeridad que Morena utiliza como bandera y la congruencia que el propio funcionario atribuye a Raúl Morón.

Morelia, Mich., a 30 de octubre de 2026.— El 8 de octubre habló de justicia social. El 15 celebró Londres. El 28 acompañó una dedicatoria a su esposa con la etiqueta #Europa2026. La secuencia de publicaciones de Ibrahim Andrés Bautista reúne dos facetas de su exposición pública: la del funcionario que reivindica los principios de la Cuarta Transformación y la del viajero que comparte un recorrido de lujo por algunos de los destinos turísticos más reconocidos de Europa.

En su galería de Facebook aparecen la Torre Eiffel, el Coliseo de Roma, la torre de Pisa, el Puente de los Suspiros de Venecia y el castillo de Disneyland París. También se distinguen escenarios de Madrid, Heidelberg, Fráncfort, Londres, Windsor y Luxemburgo.

El recorrido llama la atención por la responsabilidad con la que asumió en enero de 2025, como titular de Segalmex michoacan, hoy Alimentación para el Bienestar, un puesto relacionado con el campo y los ingresos de quienes producen alimentos.

Esa presentación pública hace inevitable el contraste. Morena ha colocado la austeridad en el centro de su identidad política y él mismo presume como eslogan “Por el bien de tod@s, primero que coman los que nos dan de comer”. Cuando uno de sus cuadros exhibe vacaciones de lujo en Europa, la congruencia de ese discurso queda abierta al examen ciudadano.

El campo reclama; Facebook muestra otra realidad

En Michoacán, un reclamo es constante por parte de los productores y trabajadores del campo. Los agricultores piden precios que alcancen para cubrir los costos y sostener a sus familias. La preocupación es concreta: trabajar el campo puede dejarlos sin margen de ganancia.

Las fotografías europeas muestran una realidad distinta a la de esos productores. El contraste adquiere peso porque quien aparece en ellas fue presentado como parte de la respuesta institucional a sus problemas, un funcionario que forma parte de un movimiento que convierte la austeridad en argumento para juzgar a sus adversarios debe aceptar el mismo escrutinio sobre sus integrantes. La bandera pierde fuerza cuando sus exigencias se vuelven selectivas.

Morón: la congruencia también se mide entre los propios

El vínculo con Raúl Morón está más que comprobado en fotos y eventos donde se ve a ibrahim como uno de los principales promotores de Morón a la vez que funcionario y militante de Morena. En las palabras del funcionario, Morón es su “amigo y dirigente” y lo describe como un hombre “de principios, congruente, consecuente y leal”. En sus redes se pueden ver mensajes con etiquetas como #RM27 y #RaulMoron.

Ese elogio eleva la exigencia para Morón. La congruencia que le atribuye su aliado necesita sostenerse frente a los contrastes de su entorno político.

La responsabilidad política de Morón está en los criterios que promueve y en la transparencia que exige. Si la austeridad forma parte de su oferta pública, resulta pertinente conocer cómo la entiende y cómo pide observarla a quienes lo reconocen como referente.

Para Morón, este episodio plantea una prueba de credibilidad: sostener el discurso de justicia social también cuando las preguntas alcanzan a los cercanos. Los principios pierden valor como bandera electoral si sólo sirven para señalar a otros.

Una gestión que también necesita cuentas

Las fotografías dejan un contraste visible; los documentos tendrán que esclarecer el ejercicio del cargo. A Ibrahim Andrés le corresponde explicar lo relacionado con su responsabilidad pública. A Morón le toca sostener, con criterios claros para su propio entorno, la congruencia que le celebran sus seguidores.

La austeridad y humildad que Morón y los suyos exigen desde el discurso también se mide frente a las postales de los suyos.