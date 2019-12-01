Balean fachada de ferretería en Uruapan, Michoacán, solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 13:09:59

Uruapan, Michoacán, a 31 de octubre 2026.— Una ferretería de la colonia 18 de Marzo fue atacada a balazos la mañana de este sábado, sin que se reportaran personas heridas, solo daños materiales. El establecimiento se encuentra sobre la calle Gabriel Cervera, al oriente de Uruapan.

Fue esta mañana de sábado que sujetos que presuntamente viajaban en un vehículo dispararon con armas largas contra la fachada y enseguida huyeron.

Las detonaciones alertaron a vecinos, quienes solicitaron ayuda al número de emergencias.

Policías y elementos de la Guardia Nacional acudieron y desplegaron un operativo de búsqueda, sin que se reportaran detenciones.

Frente al negocio quedaron al menos 15 casquillos percutidos, por lo que los uniformados delimitaron el área y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía de Michoacán para realizar los peritajes correspondientes.