En Venustiano Carranza, Michoacán, muere joven en accidente de moto; su pareja queda herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 13:05:18

Venustiano Carranza, Michoacán, a 31 de octubre 2026.— Luego de accidentarse en la moto en que viajaban, Jenifer, de 24 años, perdió la vida y su pareja, Álvaro de 28, resultó lesionado, hechos registrados en la carretera San Pedro–La Sábila.

Ambos jóvenes, vecinos de Erongarícuaro, quedaron en un desnivel a un costado de la vía, a la altura del kilómetro 3. Los primeros reportes indican que salieron proyectados durante el percance, cuyas causas aún se desconocen.

Personal de Protección Civil Municipal acudió tras recibir el aviso de la emergencia. Al revisar a Jenifer, los paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales, mientras que Álvaro, quien conducía la motocicleta, recibió auxilio.

La zona fue acordonada por policías, mientras que personal de la Fiscalía de Michoacán recabaron indicios y realizaron el levantamiento del cuerpo y fue enviado al SEMEFO.