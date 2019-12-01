Panteones de Michoacán se iluminan para recibir a las ánimas en Noche de Muertos

Panteones de Michoacán se iluminan para recibir a las ánimas en Noche de Muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 19:07:41
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Morelia, Michoacán, 1 de noviembre de 2026.- La Noche de Muertos transforma los panteones en altares vivos, iluminados por miles de velas y envueltos en el aroma del cempasúchil, donde las familias se reúnen para recibir y honrar a quienes se adelantaron en el camino, pero permanecen presentes en su memoria y en su corazón, señaló el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García. 

Del lago de Pátzcuaro a la costa, municipios y comunidades abren sus panteones, plazas y hogares para vivir este encuentro a través de velaciones, ceremonias ancestrales, ofrendas y expresiones culturales que conservan el legado de generaciones. La noche del 1 de noviembre, las tumbas se llenan de flores, alimentos, velas y objetos que recuerdan los gustos y la historia de quienes regresan, según la tradición, para convivir nuevamente con sus seres queridos.

En la región lacustre, la celebración adquiere expresiones únicas. En Janitzio, las familias participan en una ceremonia ancestral en el panteón, donde las velas iluminan las tumbas y las ofrendas reciben a las almas; en Tzintzuntzan, la devoción también se expresa mediante artesanías de loza negra y blanca, ángeles de paja y tallados en madera que forman parte de los altares; mientras que en Jarácuaro, los arcos florales y las danzas mantienen viva la tradición comunitaria.

La Noche de Muertos es mucho más que una celebración: representa una profunda conexión con las raíces purépechas; en esta tradición, la muerte no significa olvido, sino una oportunidad para reencontrarse con quienes forman parte de nuestra historia familiar. Cada comunidad conserva sus propios rituales y maneras de recibir a sus difuntos, con el amor, la memoria y el respeto como elementos que unen esta tradición.

En Michoacán, a las personas fallecidas se les recuerda y se les honra. De esta forma comienza una de las noches más especiales del estado, en la que las tradiciones cobran vida y los panteones se convierten en el escenario de un encuentro que trasciende generaciones.

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