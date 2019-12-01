Hombre fallece dentro de un parque en la colonia El Salitre de la capital queretana

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 18:10:58

Querétaro, Querétaro, a 1 de noviembre de 2026.- Un hombre de aproximadamente 60 años de edad, perdió la vida, la noche de este sábado, por aparentes causas naturales, al interior de un parque recreativo.

Fue sobre la calle Manantiales, en la colonia El Salitre, en donde el ahora occiso, se desvaneció, cuando se encontraba en compañía de dos amigos.

De inmediato, solicitaron ayuda a la línea de emergencias 911, por lo que, rápidamente, al lugar, se aproximaron los rescatistas para brindar los primeros auxilios, sin embargo, al llegar, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperar el arribo de periciales, para el levantamiento del cuerpo.