FGR mantiene investigación contra Ernesto Ruffo pese a suspensión judicial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 19:21:06

Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que la resolución judicial otorgada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, represente el cierre de las acusaciones penales en su contra, al precisar que las investigaciones por su presunta participación en delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos continúan vigentes.

La dependencia explicó que la suspensión definitiva concedida al exmandatario únicamente detiene de manera temporal el avance del procedimiento penal, por lo que no significa que haya sido exonerado ni que se hayan retirado los señalamientos en su contra.

De acuerdo con la Fiscalía, la medida establece que, una vez concluida la etapa intermedia, no podrá comenzar el juicio oral hasta que exista una resolución sobre el juicio de amparo promovido por Ruffo Appel.

La suspensión fue concedida el pasado 29 de octubre por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, como parte del amparo 1085/2026.

El recurso legal fue presentado contra el auto de vinculación a proceso dictado en julio pasado por una jueza federal, mediante el cual el exgobernador fue sujeto a investigación por su posible participación en delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR reiteró que mantendrá las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, por lo que insistió en que la determinación judicial no representa un punto final en el caso.