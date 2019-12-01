Con un altar dedicado a la Noche de Muertos, Michoacán lleva su tradición y cultura a Times Square, Nueva York

Morelia, Michoacán, 1 de noviembre de 2026.- La Noche de Muertos de Michoacán trasciende fronteras y llega hasta uno de los puntos más emblemáticos del mundo: Times Square, en Nueva York, donde un altar atrae la atención de estadounidenses y turistas internacionales que recorren este icónico espacio, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Como parte de The Grand Ofrenda at Times Square, celebración que reúne cultura, arte y música mexicana en torno al Día de Muertos, Michoacán comparte con el público internacional una muestra de sus tradiciones a través de una ofrenda que representa el profundo significado de esta celebración y el vínculo de las comunidades con sus seres queridos que se adelantaron en el camino.

El titular de la Sectur, Roberto Monroy García, destacó la importancia de esta oportunidad para proyectar internacionalmente una de las expresiones culturales más representativas de Michoacán, reconocida por su riqueza ancestral y su significado comunitario, además de acercar a nuevos públicos a la experiencia de vivir la Noche de Muertos en el lugar donde esta tradición tiene sus raíces.

La ofrenda permanecerá abierta al público hasta el 2 de noviembre, con acceso gratuito, en Broadway, entre las calles 42 y 43, en Times Square, Nueva York. De esta manera, Michoacán lleva al corazón de Manhattan una tradición que forma parte de su identidad y que cada año reúne a familias, comunidades y visitantes en torno a la memoria de sus seres queridos.