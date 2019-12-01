Auto vuelca en la carretera a Chichimequillas 

Auto vuelca en la carretera a Chichimequillas 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 18:29:21
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Querétaro, Querétaro, a 1 de noviembre de 2026.- Este domingo, un auto quedó con importantes daños materiales, luego de protagonizar una aparatosa volcadura sobre la carretera a Chichimequillas.

Fue a la altura de la colonia Menchaca, en donde el vehículo perdió el control al pasar por una curva, posteriormente volcó y quedó con los neumáticos arriba.

Afortunadamente el accidente, no dejó personas lesionadas, por lo que, no fue necesario el arribo de los servicios de emergencias para los primeros auxilios.

La zona fue abanderada por las autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que quedó solo en daños materiales.

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