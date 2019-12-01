Janitzio recibe a visitantes con tradición y cultura esta Noche de Muertos

Pátzcuaro, Michoacán, 1 de noviembre de 2026.- La isla de Janitzio recibirá a visitantes durante esta Noche de Muertos con una amplia oferta de actividades culturales, altares monumentales y expresiones tradicionales que permitirán disfrutar de la esencia de esta celebración michoacana en uno de los destinos más emblemáticos del lago de Pátzcuaro, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

El titular de la dependencia, Roberto Monroy García, recordó que la isla permanece abierta al público y que, aunque el panteón estará cerrado a visitantes debido a los trabajos de rehabilitación que se realizan en el lugar, la ceremonia y este espacio emblemático podrán apreciarse desde un mirador panorámico de más de tres metros de altura, que ofrecerá una vista privilegiada del lago y del panteón.

Asimismo, quienes lleguen a Janitzio podrán recorrer sus andadores, conocer el altar monumental instalado para esta temporada, presenciar la tradicional recepción de los mariposeros, visitar el altar colocado en la cancha de basquetbol y disfrutar del programa cultural en la explanada del Monumento a Morelos.

El funcionario explicó que la rehabilitación del panteón se realiza en coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), autoridades turísticas y la comunidad, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Los trabajos contemplan el reforzamiento de la barda perimetral, la estabilización del talud, la construcción de una pasarela panorámica y una terraza-mirador, así como la rehabilitación de jardines, con el objetivo de brindar mayor seguridad y preservar este patrimonio comunitario.

Finalmente, el secretario de Turismo invitó a las y los visitantes a disfrutar de las tradiciones, la gastronomía y las expresiones culturales de la isla de Janitzio durante esta Noche de Muertos, una oportunidad para conocer de cerca la riqueza de las comunidades michoacanas que mantienen viva esta celebración.