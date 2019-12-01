Atropellan a tres peregrinos en la carretera a Bernal

Atropellan a tres peregrinos en la carretera a Bernal
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 18:22:00
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El Marqués, Querétaro, a 1 de noviembre de 2026.- Al menos tres personas resultaron lesionadas, luego de ser atropelladas, cuando se encontraban peregrinando, sobre la carretera estatal 100.

Fue a la altura de la localidad de El Paraíso, El Marqués, en donde los peregrinos fueron atropellados por un vehículo, el cual se retiró del lugar.

A la zona, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a los lesionados, y posteriormente trasladaron a tres de ellos al hospital, para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por policías estatales, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente.

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