Nueva infraestructura impulsará experiencia turística del tianguis artesanal de Uruapan: Sectur

Morelia, Michoacán, 18 de enero de 2026.- Con el fin de potenciar el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, en este 2026 se implementará una estrategia de difusión nacional y mejoras en su infraestructura. Estas acciones beneficiarán directamente a las y los artesanos, así como al turismo nacional e internacional que visite la región, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

“Gracias a la coordinación entre la Federación y el municipio, este espacio contará con nueva infraestructura y techado. La intervención busca resaltar su esencia como epicentro de arte, identidad y cultura, impulsada por una sólida estrategia de difusión nacional que detonará el desarrollo económico de la región”, explicó el secretario de Turismo, Roberto Monroy García.

El Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos se desarrollará en el Centro Histórico del 28 de marzo al 12 de abril. El corazón de la ciudad será el punto de encuentro para turistas de todo el mundo y nuevos públicos que buscan sumergirse en la tradición, el arte y la identidad que emana de la “Perla del Cupatizio”.

El funcionario estatal detalló que este proyecto se integra al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con el respaldo de la Secretaría de Turismo federal. Asimismo, anunció la incorporación de Uruapan al programa de Experiencias Turísticas Comunitarias, mediante el cual las y los artesanos recibirán equipamiento, asistencia técnica y una estrategia de promoción integral.

La Sectur dará a conocer próximamente la agenda de actividades y el plan de promoción integral, que incluye una presencia estratégica en ferias internacionales y en la capital del país, con el fin de fortalecer la proyección del estado.