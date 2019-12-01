Localizan sin vida a un hombre en un lote baldío de la colonia Las Fuentes en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 15:38:01
Celaya, Guanajuato, a 18 de enero de 2026.- En un baldío ubicado en la calle Vesta de la colonia Las Fuentes, fue localizado el cuerpo sin vida con huellas de violencia y disparos de un hombre.

Alrededor de las 9:00 de la.mañana elementos policiacos de desplazaron en la lateral entre las calles Quintana Roo y 12 de Octubre.

De acuerdo a los primeros reportes el masculino de identidad desconocida que vestía pantalón mezclilla color azul, playera clara y botas negras y presentaba lesiones de bala en la cabeza.

Acto seguido se colocó la cinta amarilla alertado a la Fiscalía del Estado, quienes llegaron al área delimitada para procesar la escena. 

El peritaje arrojará la mecánica de lo ocurrido, mientras que el trabajo por parte de Agentes de Investigación Criminal identidad de la víctima 

Finalmente el cuerpo fue retirado y llevado a las instalaciones del SEMEFO para realizar la necropsia que marca la ley.

