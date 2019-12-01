Sujeto cae de una torre de energía eléctrica en Paseo 5 de Febrero en el municipio de Querétaro; se encuentra grave

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 16:04:00

Querétaro, Querétaro, a 18 de enero de 2026.- Este domingo, servicios de emergencias se movilizaron a laterales de Paseo 5 de Febrero, en donde se reportó que una persona subió, a una torre de energía eléctrica.

Fue entre Porcelanite y la Coca-Cola, a la altura de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en donde el sujeto subió a la torre, presuntamente con los efectos de alguna sustancia tóxica.

Luego de casi siete horas de tratar de tener diálogo, el sujeto se cayó de más de 25 metros, luego de perder el equilibrio, justo cuando iba pasando el tren, de inmediato paramédicos del CRUM lo auxiliaron y a causa de las heridas graves, lo trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

La zona fue acordonada, por las autoridades, quienes tomaron conocimiento, mientras los rescatistas auxiliaban a la persona.