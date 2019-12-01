Sujeto cae de una torre de energía eléctrica en Paseo 5 de Febrero en el municipio de Querétaro; se encuentra grave

Sujeto cae de una torre de energía eléctrica en Paseo 5 de Febrero en el municipio de Querétaro; se encuentra grave
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 16:04:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 18 de enero de 2026.- Este domingo, servicios de emergencias se movilizaron a laterales de Paseo 5 de Febrero, en donde se reportó que una persona subió, a una torre de energía eléctrica.

Fue entre Porcelanite y la Coca-Cola, a la altura de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en donde el sujeto subió a la torre, presuntamente con los efectos de alguna sustancia tóxica.  

Luego de casi siete horas de tratar de tener diálogo, el sujeto se cayó de más de 25 metros, luego de perder el equilibrio, justo cuando iba pasando el tren, de inmediato paramédicos del CRUM lo auxiliaron y a causa de las heridas graves, lo trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

La zona fue acordonada, por las autoridades, quienes tomaron conocimiento, mientras los rescatistas auxiliaban a la persona.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un hombre en la colonia Lomas de San Pablo en Jacona, Michoacán 
Hombre de la tercera edad fallece al interior de una unidad de Qrobus sobre avenida Corregidora 
Sujeto cae de una torre de energía eléctrica en Paseo 5 de Febrero en el municipio de Querétaro; se encuentra grave
Localizan sin vida a un hombre en un lote baldío de la colonia Las Fuentes en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Madre pide clemencia al mayor capo de Michoacán: suplica la liberación de su hijo de 16 años, entregado a la delincuencia por policías municipales desde octubre
Federación y estado revientan estructura criminal en Huetamo, Michoacán: aseguran armamento, aves exóticas y una tonelada y media de estupefaciente; hay 8 detenidos
Así fue el doble feminicidio en Cuautitlán; hombre usó martillo para ultimar a su exesposa y exsuegra para raptar a su hija
Partido Verde tensa bloque oficialista por Reforma Electoral; piden ser tratados como pares a Morena
Comentarios