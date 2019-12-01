Hombre de la tercera edad fallece al interior de una unidad de Qrobus sobre avenida Corregidora 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 16:38:33

Querétaro, Querétaro, a 18 de enero de 2026.- Un hombre de la tercera edad, perdió la vida, al interior de una unidad de transporte público Qrobus, en la parada del camión sobre avenida Corregidora Norte.

El ahora occiso, pretendía descender de la unidad, a la altura de la colonia Lindavista, cuando se desvaneció en las escaleras, por lo que rápidamente se dio parte a las autoridades y servicios de emergencias.

Una vez en el lugar, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales y que aparentemente habría fallecido por causas naturales.

La zona fue acordonada por policías municipales y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo de la persona.