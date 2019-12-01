Hombre de la tercera edad fallece al interior de una unidad de Qrobus sobre avenida Corregidora 

Hombre de la tercera edad fallece al interior de una unidad de Qrobus sobre avenida Corregidora 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 16:38:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 18 de enero de 2026.- Un hombre de la tercera edad, perdió la vida, al interior de una unidad de transporte público Qrobus, en la parada del camión sobre avenida Corregidora Norte.

El ahora occiso, pretendía descender de la unidad, a la altura de la colonia Lindavista, cuando se desvaneció en las escaleras, por lo que rápidamente se dio parte a las autoridades y servicios de emergencias.

Una vez en el lugar, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales y que aparentemente habría fallecido por causas naturales. 

La zona fue acordonada por policías municipales y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo de la persona.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un hombre en la colonia Lomas de San Pablo en Jacona, Michoacán 
Hombre de la tercera edad fallece al interior de una unidad de Qrobus sobre avenida Corregidora 
Sujeto cae de una torre de energía eléctrica en Paseo 5 de Febrero en el municipio de Querétaro; se encuentra grave
Localizan sin vida a un hombre en un lote baldío de la colonia Las Fuentes en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Madre pide clemencia al mayor capo de Michoacán: suplica la liberación de su hijo de 16 años, entregado a la delincuencia por policías municipales desde octubre
Federación y estado revientan estructura criminal en Huetamo, Michoacán: aseguran armamento, aves exóticas y una tonelada y media de estupefaciente; hay 8 detenidos
Así fue el doble feminicidio en Cuautitlán; hombre usó martillo para ultimar a su exesposa y exsuegra para raptar a su hija
Partido Verde tensa bloque oficialista por Reforma Electoral; piden ser tratados como pares a Morena
Comentarios