Países europeos y aliados de la OTAN respaldan a Groenlandia ante planes de Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 11:28:10

Copenhague, Dinamarca, 18 de enero del 2026.- Ocho países europeos y aliados de la OTAN expresaron su plena solidaridad con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia frente a los planes de anexión impulsados desde Washington.

En un comunicado conjunto, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido aseguraron que el despliegue militar en la isla no representa una amenaza, sino que responde a la seguridad del Ártico como un interés compartido.

Los gobiernos advirtieron que las amenazas de aranceles anunciadas por Donald Trump debilitan la relación transatlántica y abren el riesgo de una escalada.

La Unión Europea informó que ya prepara una respuesta conjunta, al tiempo que insiste en el diálogo, el respeto al derecho internacional y la defensa de la soberanía.