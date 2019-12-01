Hallan cadáver en canal de riego en Zamora, Michoacán; se presume que el deceso fue por causas naturales 

Hallan cadáver en canal de riego en Zamora, Michoacán; se presume que el deceso fue por causas naturales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 15:26:15
Zamora, Michoacán, a 18 de enero de 2026.- El cuerpo sin vida de un hombre de la tercera edad, el cual habría muerto de causas naturales, fue hallado en un canal de riego en esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar ubicado en las inmediaciones de las canchas de fútbol La Uruguaya, estaba flotando el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que será con base en la necropsia de ley que se determinen las causas de muerte.

Noventa Grados
