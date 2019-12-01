Noche de Muertos de Michoacán llegará a las pantallas de España y América Latina

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- “Me voy a comer el mundo”, el programa internacional de viajes y gastronomía conducido por la periodista española Verónica Zumalacárregui, llevará las tradiciones, los sabores y las historias que dan vida a la Noche de Muertos de Michoacán a España y América Latina. El especial televisivo dedicado a la entidad se estrenará el 31 de octubre en Canal Cocina, en España, y el 1 de noviembre en elGourmet, en Latinoamérica, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

El episodio fue grabado durante las celebraciones de 2025 y muestra la riqueza cultural de Michoacán a través de las familias y comunidades que preservan esta tradición ancestral. Las recetas transmitidas de generación en generación, los alimentos que se colocan en las ofrendas y las velaciones en los panteones revelan cómo la gastronomía, la memoria y la convivencia familiar se entrelazan para honrar a quienes ya partieron.

El titular de la Sectur, Roberto Monroy García, señaló que la producción recorrió Morelia, Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y Uruapan. Entre las experiencias documentadas destacan las velaciones en la isla de La Pacanda y las celebraciones en la cabecera municipal de Tzintzuntzan, que permiten apreciar la diversidad de expresiones con las que las comunidades purépechas de la región lacustre viven la Noche de Muertos.

Por su parte, el director de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), Luis Fernando Gutiérrez Lara, subrayó que la dependencia acompañó a la productora española Story Producciones y facilitó el desarrollo de las grabaciones. Añadió que Verónica Zumalacárregui compartió recientemente con medios de comunicación cómo su visita transformó su manera de entender la muerte, al descubrir que en Michoacán se honra a los seres queridos mediante los recuerdos, la convivencia y la preparación de sus alimentos favoritos.

En México, el especial tendrá 15 transmisiones durante noviembre por elGourmet. Su estreno será el domingo 1 de noviembre a las 16:30 horas, con repeticiones ese mismo día a las 20:00 y 23:00 horas. En España, podrá verse el sábado 31 de octubre a las 23:00 horas. Esta proyección internacional permitirá que nuevas audiencias conozcan la riqueza cultural y gastronómica de Michoacán, así como una de las celebraciones más representativas de la identidad de “el alma de México”.