Con 40 nuevas patrullas Police Interceptor, Guardia Civil refuerza la seguridad en carreteras de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 15:31:00

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las tareas de seguridad y vigilancia preventiva, la Guardia Civil incorporó 40 patrullas Ford Police Interceptor a su parque vehicular. Las unidades, dotadas de tecnología de punta y alto rendimiento, fueron entregadas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina.

Durante la entrega, Cruz Medina, destacó que estas patrullas representan una herramienta estratégica para fortalecer la capacidad operativa de la institución y mejorar las condiciones en las que las y los agentes desempeñan su labor.

“Cada patrulla que hoy se incorpora a nuestra Guardia Civil representa una nueva oportunidad de respuesta, una presencia que inspire confianza y una oportunidad para proteger a nuestra gente”, expresó.

También instruyó a los elementos a utilizar estas unidades con responsabilidad, disciplina y profesionalismo, al recordar que cada patrulla representa el compromiso de servir y proteger a la ciudadanía.

A diferencia de las unidades convencionales, las Ford Police Interceptor son vehículos desarrollados específicamente para las exigencias del trabajo policial. Su diseño está orientado a ofrecer mayor desempeño durante los desplazamientos, estabilidad en maniobras operativas y resistencia ante las condiciones de uso intensivo que requieren las corporaciones de seguridad.

Entre las características de esta línea de patrullas destacan sus motores V6 de alto desempeño, transmisión automática de 10 velocidades, tracción integral inteligente y sistemas de suspensión calibrados para funciones policiales, que favorecen el control y la estabilidad durante recorridos carreteros y situaciones de emergencia.

Asimismo, incorporan sistemas de frenado de alto rendimiento, control de tracción y estabilidad, así como componentes reforzados para soportar las exigencias de las jornadas operativas. Estas características permiten a los agentes contar con herramientas de movilidad especializadas para responder con mayor oportunidad y seguridad ante situaciones de riesgo.