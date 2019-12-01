Explosión de tanque de gas provoca incendio y daños en al menos tres viviendas en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 15:24:25

Celaya, Guanajuato, a 27 de octubre de 2026.- La explosión de un tanque de gas de 20 kilogramos provocó un incendio en una vivienda de la colonia Emiliano Zapata, dejando solo daños materiales en al menos tres domicilios y personas atendidas por crisis nerviosa.

El incidente ocurrió poco antes de las 11:00 horas de este martes, sobre la calle Eufemio, donde el estruendo y las llamas generaron alarma entre los habitantes.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y lograron controlar el fuego. El director de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza, explicó que el cilindro se encontraba en un cuarto del tercer nivel de la vivienda, donde también almacenaban cartón, láminas, llantas y otros objetos que alimentaron las llamas.

“Esto generó que se prendiera el material que tenían ahí, por eso estaba la densidad de humo bastante fuerte”, detalló el funcionario, quien señaló que el fuego se intensificó mientras continuaba saliendo gas del recipiente.

Tras controlar el incendio, personal de emergencia revisó el inmueble afectado y las casas aledañas. Ocampo Mendoza confirmó daños en la estructura de la techumbre de una vivienda vecina, aunque descartó afectaciones estructurales que representaran un riesgo para la población.

“De ahí en más no hay daño estructural ni algún otro riesgo ahorita para la población”, puntualizó.

En cuanto a la atención médica, seis personas fueron auxiliadas por personal del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SAMU) debido a crisis nerviosa, luego de presenciar la emergencia y ser evacuadas de los domicilios cercanos.

Una vez sofocado el fuego y enfriada la zona, las autoridades descartaron riesgos inmediatos y señalaron que los habitantes podrán realizar las labores de limpieza correspondientes.