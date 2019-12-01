"No vamos a permitir la mexicanización" de grupos criminales en Francia, asevera Le Pen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 14:48:02

Orleans, Francia, a 27 de octubre 2026.- La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, advirtió que no permitirá “la mexicanización” de los grupos delincuenciales que operan en sui país.

“No permitiremos que Francia se deslice hacia la mexicanización con la presencia de cárteles. Erradicaremos estas organizaciones criminales sin contemplaciones, tratándolas como terroristas”, advirtió.

Lo anterior lo declaró durante un mitin político en la ciudad de Orleans, en el que anunció su candidatura presidencial para las elecciones del 2027.

Ante cerca de 8 mil asistentes, la política conservadora propuso “el renacimiento del país, la elevación progresiva hacia lo auténtico, lo justo, la seguridad, la prosperidad y la creatividad”.

Igualmente, prometió “devolver el poder al pueblo” y con ello utilizar un referéndum para impulsar grandes reformas.

Acorde con sus políticas proteccionistas antimigrantes, Le Pen se comprometió a reforzar las fronteras de Francia, a expulsar a todos los migrantes que delincan, imponer penas más duras para los que agredan a agentes de la autoridad y a combatir con dureza el crimen.