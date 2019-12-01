Aseguran armas y vehículos con insignias de grupo delictivo en Zinapécuaro e Indaparapeo

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron una ametralladora, tres fusiles, 217 cartuchos útiles y dos vehículos rotulados con insignias de un grupo delictivo en Zinapécuaro e Indaparapeo.

La primera intervención se registró en una zona serrana de la localidad de Bocaneo, municipio de Zinapécuaro, donde elementos de la Guardia Civil desplegaron un dispositivo de seguridad en atención a un reporte que alertaba sobre la presencia de personas armadas. Tras efectuar recorridos de reconocimiento y vigilancia, los agentes localizaron una ametralladora, tres fusiles, ocho cargadores y 191 cartuchos útiles de distintos calibres.

Como parte de la continuidad de estos trabajos, el personal policial extendió los patrullajes a la zona limítrofe con el municipio de Indaparapeo, donde localizaron una camioneta marca GMC y un automóvil Toyota, los cuales presentaban insignias alusivas a un grupo delictivo y estarían presuntamente relacionados con actividades ilícitas. Al inspeccionar las unidades, fueron encontrados 26 cartuchos útiles para armas de alto poder.

El armamento, las municiones y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a efecto de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su posible relación con hechos delictivos registrados en la región.

La SSP mantiene el reforzamiento de la presencia policial en esta zona del estado mediante patrullajes estratégicos, labores de vigilancia y acciones coordinadas con las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de inhibir las actividades delictivas, preservar el orden público y salvaguardar la integridad de la sociedad michoacana.