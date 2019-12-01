Gabinete de Seguridad desmiente columna de Héctor Mauleón contra Ariadna Montiel

Gabinete de Seguridad desmiente columna de Héctor Mauleón contra Ariadna Montiel
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 10:49:19
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Ciudad de México, a 27 de octubre 2026.- El Gabinete de Seguridad federal desmintió la columna del periodista Héctor Mauleón, en la que aseguró que las autoridades cuentan con pruebas de que la dirigente nacional de Morena se reunió con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, líder de una facción afín a un grupo criminal de Sinaloa y hermano de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como "El Chapo".

A través de una carta aclaratoria, el organismo interinstitucional mencionó que es falsa la afirmación que el trabajador de la comunicación realizó en el texto titulado “La reunión de Ariadna Montiel con El Guano”, publicado por el medio El Universal.

“No existe información oficial que confirme la existencia o autenticidad de algún reporte de inteligencia federal como el mencionado por el periodista Héctor de Mauleón, ni elementos oficiales que acrediten los supuestos acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada a los que hace referencia en su publicación.”, se puede leer en la publicación del Gabinete.

“Es falso que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad hayan confirmado la información difundida en dicha columna. Las afirmaciones atribuidas a supuestas fuentes federales no constituyen, por sí mismas, información oficial ni permiten acreditar los hechos señalados.”, se agregó en el boletín de prensa.

Igualmente, la institución del gobierno federal aseveró que la actual administración tiene una política de cero impunidad y combate a la delincuencia organizada, sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales.

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