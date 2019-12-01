Ataque armado deja sin vida a comerciante en el Mercado de Abastos de Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 17:04:28

Celaya, Guanajuato, 27 de octubre de 2026.- Un día de labores para un comerciante dedicado a la venta de tacos en el Mercado de Abastos “Benito Juárez” terminó trágicamente, luego de ser blanco de un ataque armado que le quitó la vida casi de manera instantánea.

Fue la tarde del martes cuando comerciantes de la zona comenzaron a resguardarse al escuchar entre tres y cuatro disparos en la lateral de la avenida Constituyentes.

La central de emergencias 911 recibió el reporte sobre una persona lesionada, por lo que cuerpos de emergencia y elementos policíacos se concentraron en la zona. Al llegar, confirmaron que el comerciante, quien se encontraba en la entrada de su negocio, a un costado de su carrito de tacos, ya no contaba con signos vitales y presentaba impactos de bala en la espalda.

Una vez confirmado el deceso, se dio parte a la Fiscalía, cuyos elementos llegaron minutos después para procesar la escena y realizar las diligencias correspondientes.

Al concluir el peritaje, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde le realizarán la necropsia de ley.