Localizan e inhabilitan dos laboratorios clandestinos en Durango; dan golpe multimillonario al crimen organizado

Ciudad de México, a 27 d eoctubre 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), localizó e inhabilitó dos laboratorios clandestinos dedicados a la producción de estupefacientes sintéticos, en inmediaciones del poblado El Destierro, en el municipio de Topia, Durango.
Dicha acción se llevó a cabo durante labores coordinadas para la búsqueda, localización, neutralización e inhabilitación de narcolaboratorios.
Las autoridades indicaron que en el primero caso se logró una afectación económica de 364 millones 621 mil 955 pesos mexicanos, mientras que en el segundo reoresentó una pérdida de 183 millones 684 mil 550 pesos mexicanos a los grupos del crimen organizado que operan en el país.
En el primer laboratorio se aseguraron aproximadamente 3 mil litros de metanfetamina líquida, 100 litros de P2P, 50 litros de tolueno, mil kilogramos de sosa cáustica, 12 mil litros de ácido clorhídrico y 2 mil 500 litros de ácido sulfúrico, mil 100 kilogramos de cianuro, mil litros de alcohol bencílico, cinco tinas, seis motobombas, dos carretillas, 120 pinzas de presión, 40 tanques de gas de 45 kilogramos, siete reactores con destilador, dos reactores con doble destilador, un recipiente para material de desechos de destilación y dos aljibes para almacenamiento de agua con capacidad de mil litros.
En el segundo caso, se aseguraron aproximadamente mil kilogramos de metanfetamina, 500 kilogramos de metanfetamina en pasta, mil 200 litros de ácido bencílico, 500 litros de P2P, 600 kilogramos de aluminio distribuidos en 30 rollos, mil kilogramos de ácido tartárico, 500 kilogramos de urea, mil kilogramos de sosa cáustica, dos mil 800 litros de acetona, 3 mil litros de ácido sulfúrico, 2 mil litros de tolueno, 71 pinzas de presión, cuatro motogeneradores, siete tinas con capacidad de 500 litros, dos básculas, cuatro quemadores, ocho tinas con capacidad de 500 litros y cuatro tambos vacíos con capacidad de 200 litros.