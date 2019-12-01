Desmantelan red de robo de autos en EEUU; los entregaban a grupos delincuenciales mexicanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 14:19:24

El Paso, Texas, Estados Unidos, a 27 de octubre 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), acusó a 13 presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al robo, traslado e internación ilegal de vehículos de alto valor hacia territorio mexicano.

Según la información obtenida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) en el Distrito Oeste de Texas, los vehículos hurtados eran enviadas al los cárteles mexicanos para fortalecer su capacidad de blindaje.

Igualmente, en la acusación, la Fiscalía de EEUU mencionó que la red coordinaba el robo sistemático de camionetas tipo pick-up y vehículos de lujo en la zona metropolitana de El Paso., Texas, los cuales eran sacados de territorio estadounidense hacia Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se dio a conocer que las detenciones se realizaron el marco de la operación Southbound Takedown, iniciada formalmente en la primavera de 2026.

En ese sentido, se indicó que la primera persona detenida fue una mujer identificada como Kimberly Aguilar, en marzo pasado; después se concretó el arresto de Marty Gerardo Jr. el 22 de julio.

La fase final del operativo permitió la imputación de los 11 miembros restantes, nueve de ellos estadounidense y dos mexicanos.

Por su parte, el agente especial a cargo de HSI en El Paso, Ryan G. McRae, reveló que la organización reclutaba a personas con perfil legal o documentación de tránsito frecuente para cruzar los puentes internacionales.

“No se trata de delitos aislados contra la propiedad; los vehículos robados demuestran un patrón alarmante para sostener las operaciones diarias de organizaciones criminales peligrosas", aseveró el mando federal.