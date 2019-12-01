No te quedes sin votar por “Lo Mejor de Michoacán” 2025: Sectur

Morelia, Michoacán, a 7 de septiembre de 2025.- Michoacán te necesita y aún estás a tiempo de votar por tu mejor experiencia en “el alma de México”, desde lo gastronómico, cultural, y artesanal, hasta de naturaleza y diversión.

Los premios “Lo Mejor de Michoacán”, que por segundo año consecutivo realiza la revista México Desconocido para reconocer las experiencias únicas en el estado, están por cerrar votaciones el próximo miércoles 10 de septiembre, por lo que aún puedes participar y hacer escuchar tu voz.

Son 23 categorías las habilitadas, entre las que se encuentran: Mejor lugar para divertirse, Mejor cocinera tradicional, Mejor recinto para eventos mice, La mejor experiencia de turismo comunitario, La mejor experiencia guiada en un Pueblo Mágico, entre algunas más.

“Michoacán es México, y hoy, más que nunca, merece ser reconocido como uno de los grandes tesoros del país”, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

¿Cómo votar? Es muy sencillo, solo debes ingresar a https://lomejordemichoacan.com/, colocar un nombre o alias, así como el correo electrónico en los campos solicitados, para posteriormente, continuar con el proceso y de esta manera, elegir la experiencia que más te guste de “el alma de México”.

Entre los nominados están los manantiales de Urandén, la liberación de tortugas en Playa Azul, la festividad de Cristo Rey de Patamban, la cocina tradicional de la Casa de Blanca, Ibarra 14 en Pátzcuaro, los talleres artesanales de San José Tangacícuaro, la Feria Nacional del Cobre Martillado de Santa Clara del Cobre, y como influencer turístico, la maestra cocinera tradicional Victoria González, la página Pátzcuaro en tus sentidos.

Además de ellos también se encuentran los Tlahualiles de Sahuayo, las ruinas del Viejo San Juan Parangaricutiro, la Danza de los Viejitos de Jarácuaro, la Catedral de Morelia, la zona arqueológica de Tzintzuntzan, el Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez”, el Festival de Globos de Cantoya “Fiesta y Color” de Paracho, los Chorros del Varal de Los Reyes, entre muchas más riquezas que esperan tu apoyo, ¡no te quedes fuera!