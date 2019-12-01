Música, estrellas y un pícnic inolvidable por el Día del Amor en Ceconexpo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 17:45:38
Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- El Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) invita a celebrar el Día del Amor y la Amistad cantándole al amor. No te pierdas la nueva edición de su pícnic este viernes 13 de febrero a partir de las 19:30 horas en el Jardín Ventura, con acceso totalmente gratuito para todas y todos.

Con un repertorio en vivo diseñado para el romanticismo y la convivencia, el Grupo Maquesh protagonizará este evento. El encuentro se consolida como una alternativa cultural y recreativa para las parejas, amigos y familias que deseen conmemorar la fecha en un ambiente seguro y al aire libre.

Como cada edición, la dependencia facilitará manteles a los visitantes para su mayor comodidad, aunque también habrá sillas para quienes prefieran esta opción durante el concierto. Las y los asistentes tienen la libertad de ingresar con sus propios alimentos y bebidas, o bien, consumir los productos que se ofrecerán en los diversos puntos de venta instalados en el sitio.

El evento mantiene un carácter inclusivo, 100 por ciento familiar y pet friendly, lo que permite el ingreso con mascotas debidamente resguardadas. Con estas acciones, el recinto aprovecha sus áreas verdes para fortalecer el tejido social a través de actividades que promueven el sano esparcimiento y la apropiación de los espacios públicos.

A través de esta iniciativa, Ceconexpo reafirma su compromiso de brindar espacios de calidad para el disfrute de la ciudadanía en fechas significativas. Se sugiere a los interesados acudir de manera puntual y con ropa adecuada para el clima nocturno con el fin de asegurar una experiencia placentera durante toda la velada.

