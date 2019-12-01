Morelia se llena de tradición y color con las actividades del Día de Muertos

Morelia, Michoacán; 29 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, invita a turistas y visitantes a disfrutar de las actividades culturales, artísticas y turísticas que llenan de color y tradición a la capital michoacana con motivo del Día de Muertos, una de las celebraciones más representativas de la identidad mexicana.

La titular de la Secretaría de Turismo de Morelia, Thelma Aquique Arrieta, invita a las familias, visitantes nacionales e internacionales a recorrer la ciudad, disfrutar de su arquitectura, gastronomía y riqueza cultural, y vivir una celebración que fortalece la identidad de las y los morelianos y posiciona a la capital michoacana como un destino imperdible durante el Día de Muertos.

Entre los principales atractivos destaca la XVI Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula, que permanecerá hasta el 3 de noviembre en esta tenencia, donde las y los visitantes podrán admirar y adquirir las tradicionales catrinas de barro, conocer el talento de sus artesanos y disfrutar de una expresión cultural que distingue a Michoacán.

En el corazón de la ciudad, la Universidad Montrer presenta “Una noche para la memoria”, una experiencia inmersiva instalada en la Plaza de Armas que invita a conectar con las tradiciones y el significado de esta celebración. El montaje estará disponible hasta el 2 de noviembre. A ello se suma el tradicional encendido de la Catedral de Morelia, espectáculo que ilumina uno de los monumentos más emblemáticos de México y que, durante esta temporada, se complementa con el videomapping alusivo al Día de Muertos en la Plaza Valladolid.

Como parte de esta experiencia, calles, plazas y recintos históricos se han transformado con intervenciones alusivas a la temporada. Entre ellas destacan las catrinas gigantes del andador Benito Juárez, los cráneos monumentales de la Calzada Fray Antonio de San Miguel, los Guardianes del Mictlán en el Jardín Villalongín, el cielo de cempasúchil y la galería artesanal en la Cerrada de San Agustín, así como los balcones decorados del primer cuadro y los arcos ornamentales de la Plaza de Armas y el Callejón del Romance.

La oferta se complementa con las intervenciones “Entre Calaveritas”, en el andador Nigromante; los árboles decorados de la Biblioteca Pública; las puertas ornamentadas del Templo de Las Rosas, el Ex Convento de Santa Catalina de Siena y el Templo de Lourdes, además de un altar instalado en el área de llegadas del Aeropuerto Internacional de Morelia. Estos espacios podrán disfrutarse, en su mayoría, hasta el 3 de noviembre, convirtiendo a la ciudad en un recorrido de tradición, arte y cultura.

Para consultar horarios, ubicaciones y más detalles de las actividades, las personas interesadas pueden visitar la cuenta de Instagram @turismomorelia.mx, y planear su recorrido por los atractivos de esta temporada.