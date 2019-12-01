Gusanos y fuego en el oro verde de Michoacán: Aguacateros de Peribán interceptan e incineran 52 toneladas de fruto foráneo infestado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 17:05:06

*La detección de gusanos barrenadores en cargamentos de aguacate procedentes de Jalisco, Colima y Nayarit desata una nueva controversia en Michoacán. Productores de Peribán difundieron imágenes de la revisión y destrucción de fruta, en medio de las protestas que mantienen paralizadas diversas Juntas Locales de Sanidad Vegetal.

Peribán, Mich., a 29 de octubre de 2026.— El conflicto que enfrenta la industria aguacatera de Michoacán ha adquirido una nueva dimensión. En San Francisco Peribán, productores organizados interceptaron cargamentos de aguacate procedentes de otros estados y difundieron imágenes y videos de la detección de gusanos en la fruta, así como de las maniobras de eliminación mediante entierro e incineración.

De acuerdo con la información divulgada por los participantes en las revisiones, 52 toneladas de aguacate provenientes de Jalisco, Colima y Nayarit fueron retiradas de circulación por problemas fitosanitarios, en un operativo que los productores señalan como respaldado por personal autorizado del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y de la Junta Local de Sanidad Vegetal.

Los acontecimientos ocurren en uno de los momentos de mayor tensión para el sector aguacatero michoacano, donde productores mantienen tomadas instalaciones de organismos auxiliares de sanidad vegetal y suspendidas las actividades de corte como medida de presión para exigir mejores condiciones de comercialización.

Gusanos barrenadores en el corazón de la región aguacatera

Las revisiones realizadas en San Francisco Peribán pusieron nuevamente sobre la mesa uno de los riesgos más sensibles para la industria: la movilización de aguacate con plagas de importancia cuarentenaria.

En los materiales difundidos por los productores se documentan inspecciones de fruta y la presencia de organismos identificados por los participantes como gusanos barrenadores del hueso y de la rama del aguacatero.

Estas plagas representan una preocupación relevante para las autoridades fitosanitarias debido a su capacidad de afectar la producción y comprometer las condiciones sanitarias exigidas para determinados mercados internacionales.

El hallazgo denunciado adquiere especial importancia porque Michoacán constituye uno de los principales centros de producción y exportación de aguacate de México.

La identificación definitiva de las especies y la condición fitosanitaria de los cargamentos corresponde a la autoridad competente, mediante los procedimientos técnicos aplicables.

Del transporte a las llamas: 52 toneladas de aguacate destruidas

Uno de los episodios que mayor atención ha generado es la eliminación de los cargamentos intervenidos.

Los productores difundieron registros de las maniobras de entierro y quema de fruta, acompañados de información que señala la destrucción de un volumen total de 52 toneladas de aguacate.

La cifra representa 52 mil kilogramos de producto retirado de la cadena comercial, un volumen considerable que refleja la dimensión de los acontecimientos reportados en Peribán.

Las publicaciones identifican a Jalisco, Colima y Nayarit como estados de procedencia de los cargamentos.

Los participantes sostienen que las acciones tuvieron como finalidad impedir que fruta con problemas fitosanitarios continuara su recorrido hacia instalaciones de empaque y comercialización.

Cargamentos vinculados con la cadena de exportación

Otro elemento que ha colocado este episodio en el centro de la atención pública es el destino comercial de la fruta.

De acuerdo con la información divulgada por los productores, los cargamentos intervenidos estaban dirigidos a la cadena de exportación mediante operaciones relacionadas con Grupo West Pak de México, empresa dedicada al empaque y comercialización de aguacate.

La referencia a esta empresa vuelve especialmente importante esclarecer la trazabilidad de los cargamentos, desde las huertas de origen hasta su destino comercial.

La documentación de movilización, los registros fitosanitarios y las condiciones de recepción de fruta son elementos fundamentales para determinar cómo se desarrollaron las operaciones.

Las revisiones ocurren en medio de un conflicto por el precio del aguacate

La intervención de cargamentos procedentes de otros estados no puede analizarse de manera aislada.

Desde el 23 de octubre, productores de distintas regiones de Michoacán mantienen movilizaciones que incluyen la toma de Juntas Locales de Sanidad Vegetal y la suspensión de cortes de aguacate.

Entre sus principales exigencias se encuentran el mejoramiento de los precios pagados al productor, la regulación de las cosechas y mayores controles sobre el ingreso de fruta procedente de otras entidades.

En un comunicado fechado el 27 de octubre, la Coordinación Estatal P’urhépecha de Productores de Aguacate de Michoacán (CEPpaEM) informó sobre reuniones sostenidas con el secretario de Agricultura estatal, Cuauhtémoc Ramírez, y representantes de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM).

Entre los compromisos comunicados se encuentra la revisión de mecanismos para controlar el ingreso de aguacate de otros estados, así como el análisis de un esquema de administración de cosechas por hectárea.

La organización también reiteró su rechazo al programa VELAGRO y manifestó que las decisiones relacionadas con el aguacate deberían adoptarse mediante mecanismos de consulta estatal.

El documento concluyó con una advertencia contundente: "La situación en las Juntas Locales continúa exactamente igual: no hay cortes hasta nuevo aviso".

Michoacán, ante un desafío para su industria aguacatera

La difusión de las imágenes de gusanos, cargamentos intervenidos y fruta consumida por el fuego ha intensificado la atención sobre el conflicto aguacatero.

Los hechos también colocan nuevas preguntas sobre la vigilancia del movimiento interestatal de aguacate, la documentación sanitaria de los cargamentos y la coordinación entre productores, organismos auxiliares y autoridades federales.

Mientras continúan las negociaciones para resolver el paro, el episodio de San Francisco Peribán añade un elemento especialmente delicado: la protección fitosanitaria de una industria cuya estabilidad depende, en buena medida, de la confianza de los mercados internacionales.

Las imágenes de la fruta destruida se han convertido en uno de los símbolos más contundentes de esta crisis. Pero detrás del fuego y de los gusanos se encuentra una discusión de mayor alcance: quién vigila la movilización del aguacate, bajo qué reglas se comercializa y cómo se garantiza la integridad sanitaria del oro verde mexicano.