Centro Histórico de Morelia será peatonal por celebración de Día de Muertos 

Morelia, Michoacán; 29 de octubre de 2026.- El Centro Histórico de Morelia se prepara para recibir a miles de turistas, visitantes, morelianas y morelianos, al convertirse en un espacio peatonal, en el que las familias podrán disfrutar en grande de los altares y eventos culturales y artísticos que lleva a cabo el Gobierno Municipal.

Esta medida impulsada por el presidente, Alfonso Martínez Alcázar, convierte el corazón de la capital, en un lugar atractivo para celebrar esta tradición que año con año coloca a Morelia como un referente internacional.

Explicó que a partir de este viernes 31 de octubre, a partir de las 16:00 horas, la avenida Madero se convertirá en un área peatonal en sus cruces con la avenida Morelos y Abasolo, justo frente a Catedral.

La vialidad se abrirá nuevamente al flujo vehicular el lunes 2 de noviembre, permitiendo que todo el fin de semana la ciudadanía disfrute de los altares y tapetes en la Plaza de Armas, asimismo, aprecie mejor el Zombie Walk y el espectacular Desfile de Catrinas, que se realizarán el sábado y domingo, respectivamente.

De esta forma, Morelia se convertirá en un lugar aún más atractivo, seguro y ordenado para las miles de personas que acudirán a conmemorar el Día de Muertos, y así ser parte de esta tradición que se disfruta como nunca en la capital.