Agente pierde la vida en ataque armado contra instalaciones de la AMIC en Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 12:49:14

Magdalena de Kino, Sonora, a 29 de octubre 2026.- Un agente estatal perdió la vida durante un ataque armado a las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con sede en Magdalena de Kino, Sonora.

Según la información oficial, alrededor de las 19:44 horas del 28 de octubre, un grupo de sujetos fuertemente armados abrió fuego contra el exterior del inmueble ubicado en la colonia Centro.

Derivado de los disparos recibidos Alberto Guzmán Aguiar, elemento adscrito a la Base Operativa de la AMIC falleció en el lugar.

Luego de la agresión, las autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo para dar con los responsables, el cual resultó sin éxito.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJ), condenó el ataque contra el agente ministerial y señaló que mantiene abierta la investigación para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.