Investigan accidente en secundaria de Hidalgo tras incendio de disfraz de Catrina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 19:16:23

Huasca de Ocampo, Hidalgo, a 29 de octubre de 2026.- Una actividad escolar con motivo del Día de Muertos terminó en un accidente que dejó a una estudiante de secundaria con quemaduras, luego de que el disfraz de Catrina que portaba se incendiara durante un festival realizado en el municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo.

Los hechos ocurrieron el miércoles 28 de octubre en la Escuela Secundaria Teodomiro Manzano, donde la alumna de segundo grado participaba en una presentación. De acuerdo con los primeros reportes, su vestuario, elaborado con hojas de maíz utilizadas para envolver tamales, comenzó a arder cuando se encontraba cerca de un altar de muertos en el que había veladoras encendidas.

Ante la emergencia, compañeros y profesores intentaron apagar las llamas utilizando sus propias prendas de vestir, mientras que el incidente quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

La estudiante fue trasladada a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas. Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) no ha proporcionado detalles oficiales sobre la gravedad de las quemaduras ni una actualización sobre su evolución.

Tras lo ocurrido, la dependencia estatal informó que mantiene comunicación con los familiares de la menor y que realizará una revisión de las circunstancias en las que se desarrolló la actividad, con el propósito de esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades.

Asimismo, recordó que los centros educativos cuentan con disposiciones de Protección Civil para prevenir accidentes y atender emergencias, entre ellas la prohibición de utilizar fuego durante las actividades escolares.

La SEPH señaló que también se reforzarán las medidas preventivas y los mecanismos de seguridad en los planteles, a fin de evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.