Cae el segundo de “Los Ciclones”: Golpe de Harfuch al crimen en Tamaulipas desata el caos en la frontera 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 17:23:45

*La captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, señalado como segundo al mando de la organización criminal, provocó una jornada de bloqueos e incendios en Matamoros y Río Bravo; el detenido ya había estado preso y recuperó su libertad en enero de 2024.

Matamoros, Tamps., a 29 de octubre de 2026.— Un mando criminal volvió a caer en manos de las fuerzas federales y la frontera tamaulipeca vivió una jornada de tensión. Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, identificado por las autoridades como segundo al mando de Los Ciclones, facción del Cártel del Golfo, fue detenido en Matamoros durante un operativo de inteligencia militar que movilizó a Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional.

El anuncio, difundido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, colocó nuevamente bajo los reflectores a uno de los personajes señalados por su presunta participación en las actividades criminales de la región.

La captura estuvo acompañada de bloqueos carreteros, vehículos incendiados y afectaciones a la movilidad en Matamoros y Río Bravo, en una jornada que también obligó a suspender las clases del turno vespertino como medida preventiva.

La operación representa un nuevo golpe de las autoridades federales contra una estructura criminal con presencia en la frontera, donde se atribuyen a Los Ciclones actividades relacionadas con homicidios, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

Inteligencia militar y fuerzas especiales: así cayó el presunto jefe criminal

De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia militar y culminó con la detención de dos personas, entre ellas Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, señalado como segundo al mando de Los Ciclones.

Durante la intervención fueron asegurados armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. Ambos detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México por la Fuerza Aérea Mexicana, según el reporte oficial.

La detención cobra relevancia por la posición que las autoridades atribuyen a Axel dentro de la organización. No se trata solamente de un individuo señalado por presuntos delitos, sino de una persona a la que identifican como parte de la estructura de mando de una facción criminal con presencia en una de las zonas fronterizas estratégicas de México.

Sin embargo, hasta ahora no se ha divulgado un inventario completo de las armas y drogas aseguradas ni se ha precisado públicamente la identidad del segundo detenido. Tampoco se han expuesto todos los detalles de los trabajos de inteligencia que condujeron a la captura.

Bloqueos, incendios y clases suspendidas: la frontera bajo presión

La detención coincidió con una serie de bloqueos que afectaron distintos sectores de Matamoros y Río Bravo. Reportes locales dieron cuenta de vehículos utilizados para obstruir vialidades, incendios y obstáculos que complicaron la circulación.

Entre los puntos reportados en Matamoros estuvieron cruces de las avenidas Pedro Cárdenas, Emilio Portes Gil, Sendero Nacional y Agapito González, además de sectores de las colonias Obrera, Los Arados, Buenavista, La India y Puerto Rico.

En Río Bravo también se registraron bloqueos en distintos puntos, mientras que en la carretera Victoria-Matamoros se reportaron obstrucciones a la altura del kilómetro 45, en el municipio de Padilla.

La emergencia obligó a las autoridades a recomendar a la población evitar los desplazamientos innecesarios y mantenerse atenta a los avisos oficiales. El alcalde de Matamoros, Alberto Granados Fávila, pidió a las familias permanecer resguardadas, mientras que la Secretaría de Educación de Tamaulipas suspendió las clases del turno vespertino en escuelas públicas y particulares.

El Consulado de Estados Unidos en Matamoros también emitió una alerta de seguridad para su personal y recomendó a los ciudadanos estadounidenses permanecer en lugares seguros y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

La coincidencia temporal entre la detención y los bloqueos alimentó la hipótesis de una posible reacción criminal al operativo. No obstante, las autoridades no habían establecido públicamente la responsabilidad de Los Ciclones en cada uno de los incidentes.

Lo que sí quedó en evidencia fue el impacto de la jornada sobre la vida cotidiana de miles de personas, atrapadas entre los cierres viales, la incertidumbre y las medidas preventivas.

Axel ya había sido detenido: el antecedente que vuelve a encender las alarmas

El nombre de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez no apareció por primera vez en los registros policiales durante el operativo de octubre de 2026.

En mayo de 2023 fue detenido junto con su hermano Alan Alexis. Los reportes periodísticos de aquella época lo identificaron como hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, señalado como dirigente del Cártel del Golfo.

Axel fue procesado por delitos relacionados con drogas y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En enero de 2024, sin embargo, un juez federal ordenó modificar la medida cautelar que lo mantenía en prisión preventiva y dispuso su liberación.

La resolución judicial no equivale a una declaración de inocencia ni demuestra que hubiera sido condenado por todos los delitos que se le atribuyeron públicamente. Su situación jurídica posterior debe reconstruirse a partir de los expedientes correspondientes.

Ahora, casi tres años después de aquella primera detención, las autoridades vuelven a colocarlo en el centro de una operación federal de alto perfil.

El antecedente plantea preguntas sobre la evolución de las investigaciones, las condiciones en las que recuperó su libertad y las pruebas que sustentan los señalamientos actuales. Para responderlas es necesario distinguir los procesos anteriores de las nuevas imputaciones.

La sombra de “El Contador” y la estructura de Los Ciclones

La relevancia de la captura también está relacionada con el entorno familiar y criminal atribuido a Axel.

Su padre, José Alfredo Cárdenas Martínez, conocido como “El Contador”, ha sido identificado como una figura relevante del Cártel del Golfo. La organización se ha fragmentado con el paso de los años en distintas facciones, entre ellas Los Ciclones y Los Escorpiones, con estructuras y mandos propios.

En ese contexto, la detención de una persona identificada como segundo al mando podría afectar la coordinación de determinadas operaciones criminales. Pero su impacto real dependerá de las funciones que desempeñaba, de los operadores que dependían de él y de la capacidad de la organización para sustituirlo.

La captura tampoco significa, por sí sola, que haya quedado desmantelada la facción. Para medir el alcance del golpe será necesario conocer si se producen nuevas detenciones, si se identifican otros mandos y si disminuye la capacidad operativa del grupo.

El homicidio de un agente federal: la investigación que aumenta el peso del caso

Uno de los señalamientos más graves contra Axel es su presunta relación con la agresión del 17 de mayo de 2026, en la que murió un integrante del Servicio de Protección Federal y otro resultó herido.

Según la información oficial difundida por el Gabinete de Seguridad, los hechos comenzaron cuando una camioneta impactó a los agentes y huyó. Durante la persecución, sus ocupantes abrieron fuego. Posteriormente, llegó otro vehículo con personas armadas que también dispararon contra los oficiales.

El ataque dejó un agente muerto y otro lesionado por un proyectil de arma de fuego en la pierna derecha.

Cinco días después, el 22 de mayo, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunciaron la detención de ocho personas que podrían estar relacionadas con el homicidio.

Las investigaciones incluyeron trabajos de campo y gabinete, despliegues en distintos puntos de Matamoros y un cateo en un inmueble de la colonia Ciudad Industrial.

La nueva captura abre una línea de investigación relevante: determinar qué pruebas vinculan a Axel con aquella agresión y cuál habría sido su papel dentro de los hechos.

Una captura de alto perfil, con preguntas todavía abiertas

La caída de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez reúne tres elementos que explican la trascendencia del caso: su presunta posición de mando dentro de Los Ciclones, sus antecedentes judiciales y los señalamientos que lo relacionan con una agresión mortal contra agentes federales.

A ello se suma la emergencia registrada en Matamoros y Río Bravo, donde los bloqueos y los incendios alteraron la movilidad y obligaron a suspender clases como medida preventiva.

La pregunta que queda sobre la mesa es si la detención de uno de los presuntos mandos de Los Ciclones marcará el principio de un debilitamiento real de la facción o si la estructura conseguirá reorganizarse mientras la población fronteriza sigue expuesta a las consecuencias de la violencia criminal.