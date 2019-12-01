Detienen en Guanajuato al presunto responsable del feminicidio de una joven ocurrido en Charo, Michoacán 

Detienen en Guanajuato al presunto responsable del feminicidio de una joven ocurrido en Charo, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 20:34:35
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Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2026.- Luis Santiago “N”, de 26 años, quien es señalado de su probable responsabilidad en el feminicidio de Janeth "N", ocurrido el pasado 22 de octubre en el municipio de Charo, fue aprehendido en el estado de Guanajuato.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, la víctima fue localizada sin vida al interior de su domicilio, ubicado en el barrio de Santiago, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE), inició las diligencias correspondientes bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género.

Mediante entrevistas, inspecciones, análisis de videograbaciones y otros actos de investigación, la Fiscalía Especializada de Feminicidio reunió datos de prueba que permitieron establecer la probable participación del investigado y solicitar una orden de aprehensión, concedida por un Juez de Control.

Las labores de inteligencia y seguimiento permitieron ubicar a Luis Santiago “N” en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, donde fue detenido por agentes de la FGE Michoacán, en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN). 

El detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

La FGE continuará con las actuaciones necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y garantizar que este acto no quede impune, con respeto a la dignidad y los derechos de las víctimas y sus familias.

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